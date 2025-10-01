Llorente a Tuttosport | C’è una cosa che manca alla Juve in questo momento per essere subito competitiva Poi esalta Vlahovic

Fernando Llorente è intervenuto a Tuttosport per parlare della Juventus, attesa dal delicato impegno in Champions League in trasferta contro il Villarreal. Di seguito le parole dell'ex attaccante spagnolo, che si è soffermato anche sulla concorrenza in attacco e su Kenan Yildiz. JUVENTUS – « Alla Juve di oggi manca l'esperienza per essere subito competitiva: negli ultimi due anni c'è stato un profondo rinnovamento. Nel 2013, quando arrivai a Torino, il gruppo veniva da due campionati di fila vinti.

Prima pagina Tuttosport: “Llorente: ‘Juve, vinci e svolti. Può dare la spinta per il Milan'”

Llorente chiama l'attacco Juve: "Il titolare è lui! Yildiz come un idolo. Conte, che rimpianto..." - L'ex bianconero tra passato e presente: "Chi ricordo più volentieri tra Antonio e Max. Lo riporta msn.com