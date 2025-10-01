Livorno i portuali respingono la nave israeliana

Era attraccata all’ora di pranzo alla Darsena Toscana la nave israeliana Zim Virginia, ancora prima dell’ora di cena la porta-container ha dovuto lasciare il porto di Livorno, senza scaricare e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Portuali di livorno contro le navi cariche di armi per Israele: cosa sta succedendo

Così i portuali di Livorno hanno fermato una nave militare americana con armi per Camp Darby

Livorno | Nave israeliana in rada, i portuali scioperano: “Nessuna operazione di sbarco”

livorno portuali respingono naveLivorno: attraccata la nave israeliana, i portuali incrociano le braccia - Attraccata alla Darsena Toscana nel porto di Livorno la nave commerciale israeliana Zim Virginia. controradio.it scrive

livorno portuali respingono nave“La Zim non scaricherà a Livorno”. Sciopero per Gaza, la nave della compagnia israeliana lascia il porto - La nota dell’Usb: “La parola d'ordine è sempre stata 'se non lo fa il governo lo facciamo noi' è così è stato”. Secondo lanazione.it

