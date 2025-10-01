Livorno e Pisa sconvolte dalle maxi risse in centro | in Toscana è emergenza ordine pubblico video

A meno di due settimane dal voto in Toscana, tiene banco tra i cittadini il tema dell’emergenza criminale, in particolare per le notti di terrore vissute dai cittadini prima a Pisa e poi a Livorno. A Pisa 25 minuti di terrore. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre, piazza delle Vettovaglie a Pisa è piombata nel terrore, diventando teatro di una rissa che ha coinvolto una trentina di persone. Mezz’ora di terrore in uno dei luoghi più affollati della città. I contendenti si sono affrontati per diversi minuti, lanciando sedie e bottiglie, sotto gli occhi terrorizzati di passanti e clienti dei locali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Livorno e Pisa sconvolte dalle maxi risse in centro: in Toscana è emergenza ordine pubblico (video)

