Liverpool sconfitto dal Galatasaray Carragher durissimo | Non gioca a calcio ma a cricket
. La critica dell’ex bandiera dei Reds Due sconfitte consecutive, contro Crystal Palace e Galatasaray, e il castello del Liverpool di Arne Slot inizia a scricchiolare. Dopo un avvio di stagione perfetto, i Reds sono incappati in un doppio passo falso che ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: liverpool - sconfitto
Champions League, i risultati della serata: Atletico a valanga, Mourinho sconfitto da Maresca. Ko per il Liverpool - X Vai su X
Alberto Frati. . Mondiale World Boxing ? Liverpool 2025? Categoria +90 KgTermina il mondiale per Diego Lenzi che viene sconfitto dal cinese BAYIKEWUZIForza Pugilato Italiano #liverpool2025,#mondialiworldboxingitalia,#mondialipugilato2025, - facebook.com Vai su Facebook
Il Liverpool perde col Galatasaray, Carragher durissimo: “Al momento non gioca a calcio, gioca a basket” - Il Liverpool perde col Galatasaray in Champions League, Jamie Carragher durissimo con Arne Slot: "Al momento non gioca a calcio, gioca a basket" ... Lo riporta fanpage.it
Liverpool:| Dalglish trattiene Carragher - Kenny Dalglish non si rassegna a perdere James Carragher, nonostante le continue voci di mercato sul centrale del Liverpool. calciomercato.com scrive