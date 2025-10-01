. La critica dell’ex bandiera dei Reds Due sconfitte consecutive, contro Crystal Palace e Galatasaray, e il castello del Liverpool di Arne Slot inizia a scricchiolare. Dopo un avvio di stagione perfetto, i Reds sono incappati in un doppio passo falso che ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Liverpool sconfitto dal Galatasaray, Carragher durissimo: «Non gioca a calcio ma a cricket»