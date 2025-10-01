LIVE | Villarreal Juventus | Mikautadze porta in vantaggio il Villarreal

Dopo il pareggio per 4-4 nel primo match della League Phase di Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus torna in campo nelle grandi notti europee di Champions League. Davanti a se, all’ Estadio De La Ceramica, si troverà di fronte il Villarreal, pronto a dare filo da torcere ai bianconeri. La Juventus non può assolutamente perdere altri punti per strada. Io sono Luigi De Vincentis e seguirò insieme a voi lo svolgimento di questo incontro tra le due compagini. 3 minuti fa 1 Ottobre 2025 21:17 9:17 pm Gol del Villarreal: a segno Mikautadze per l’1-0. 18? – Villarreal in vantaggio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - LIVE: Villarreal Juventus: Mikautadze porta in vantaggio il Villarreal

