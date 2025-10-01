LIVE | Villarreal Juventus | il racconto live della 2ª giornata di Champions League
Dopo il pareggio per 4-4 nel primo match della League Phase di Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus torna in campo nelle grandi notti europee di Champions League. Davanti a se, all’Estadio De La Ceramica, si troverà di fronte il Villarreal, pronto a dare filo da torcere ai bianconeri. La Juventus non può assolutamente perdere altri punti per strada. Io sono Luigi De Vincentis e seguirò insieme a voi lo svolgimento di questo incontro tra le due compagini. 5 minuti fa 1 Ottobre 2025 19:55 7:55 pm La formazione della Juventus. Juventus (3-4-1-2): Perin; Kelly, Gatti, Kalulu; Cabal, Locatelli (C), McKennie, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; David La formazione titolare scelta da mister Tudor per la partita di questa sera #VillarrealJuve #UCL pic. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
