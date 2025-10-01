LIVE Villarreal-Juventus Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Tudor sceglie il 3-5-2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 Tudor sceglie il 3-5-2 con Koopmeiners che farà la mezzala sinistra. 20.35 Dusan Vlahovic ha preso parte attiva a tre delle 4 reti della Juventus contro il Borussia Dortmund alla prima partita (due reti e un assist), nonostante sia entrato in campo al 60° minuto; prima di lui, nessun altro calciatore della Juventus era mai subentrato in una partita di Champions League partecipando a tre reti. 20.03 Ecco le formazioni ufficiali: VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marin, Pedraza; Parejo, Gueye, Comesaña, Buchanan; Pepé, Mikautadze. 🔗 Leggi su Oasport.it

