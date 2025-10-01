LIVE Villarreal-Juventus Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Cabal e Koopmeiners partono titolari!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Ecco le formazioni ufficiali: VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marin, Pedraza; Parejo, Gueye, Comesaña, Buchanan; Pepé, Mikautadze. All. Marcelino. JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor 20.02 Buonasera e benvenuti alla diretta di Villarreal-Juventus. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Villarreal-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA, Tudor senza Bremer e Thuram. La Juventus cerca la prima vittoria in Champions League dopo l’entusiasmante 4-4 del debutto contro i tedeschi del Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: villarreal - juventus
Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato
Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal
Villarreal-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X
VLAHOVIC ha debuttato in Champions League con un VILLARREAL-JUVENTUS La sera del 22 febbraio 2022, a meno di un mese dal suo arrivo in bianconero, l'attaccante debutta in Champions League sul campo del Villarreal e segna il suo primo goal in E - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it
DIRETTA Champions, Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting CP: formazioni Ufficiali LIVE - La Juve affronta il Villarreal e il Napoli sfida lo Sporting CP in Champions League. Come scrive calciomercato.it