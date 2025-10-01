LIVE | Villarreal Juventus 2-2 | l’ex Renato Veiga ferma la Juventus sul pari
Dopo il pareggio per 4-4 nel primo match della League Phase di Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus torna in campo nelle grandi notti europee di Champions League. Davanti a se, all’ Estadio De La Ceramica, si troverà di fronte il Villarreal, pronto a dare filo da torcere ai bianconeri. La Juventus non può assolutamente perdere altri punti per strada. Io sono Luigi De Vincentis e seguirò insieme a voi lo svolgimento di questo incontro tra le due compagini. 26 minuti fa 1 Ottobre 2025 22:55 10:55 pm Fine partita: Villarreal 2-2 Juventus. 90’+6 – Dopo sei minuti di recupero finisce la partita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
