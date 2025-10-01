CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Villarreal che sembra averne di più. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Gol di Renato Veiga, pareggia di testa, Villarreal-Juventus 2-2. 86? Dentro Vlahovic, fuori David nella Juventus. 84? Villarreal assedia la Juventus. 82? Kalulu al momento gioca sulla fascia sinistra. 80? Fuori Yildiz e Cambiaso, dentro Adzic e Rugani nella Juventus. 78? Pronti due cambi nella Juve. 76? Dentro Cardona e Akhomach, fuori Mikautadze e Pedraza nel Villarreal. 74? David dopo un bell’incrocio trova il palo. 72? TRAVERSA di David. 70? Possesso palla prolungato per la Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Villarreal-Juventus 2-2, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: pareggia l'ex Renato Veiga