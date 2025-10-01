LIVE Villarreal-Juventus 2-2 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | pareggia l’ex Renato Veiga
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Villarreal che sembra averne di più. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Gol di Renato Veiga, pareggia di testa, Villarreal-Juventus 2-2. 86? Dentro Vlahovic, fuori David nella Juventus. 84? Villarreal assedia la Juventus. 82? Kalulu al momento gioca sulla fascia sinistra. 80? Fuori Yildiz e Cambiaso, dentro Adzic e Rugani nella Juventus. 78? Pronti due cambi nella Juve. 76? Dentro Cardona e Akhomach, fuori Mikautadze e Pedraza nel Villarreal. 74? David dopo un bell’incrocio trova il palo. 72? TRAVERSA di David. 70? Possesso palla prolungato per la Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: villarreal - juventus
