CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 22.55 La Juventus getta via la vittoria per una mancata marcatura dopo un corner, dove l’ex Renato Veiga timbra il definitivo 2-2. Bene l’ingresso di Conceicao, meno quelli di Vlahovic e Adzic. 95? Finisce la partita, Villarreal-Juventus 2-2. 94? Juventus che non riesce ad uscire dall’area di rigore. 92? Villarreal che sembra averne di più. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Gol di Renato Veiga, pareggia di testa, Villarreal-Juventus 2-2. 86? Dentro Vlahovic, fuori David nella Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Villarreal-Juventus 2-2, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: non bastano i gol di Gatti e Conceicao, pareggia l’ex Renato Veiga alla fine