LIVE | Villarreal Juventus 1-2 | Conceicao ribalta il match
Dopo il pareggio per 4-4 nel primo match della League Phase di Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus torna in campo nelle grandi notti europee di Champions League. Davanti a se, all’ Estadio De La Ceramica, si troverà di fronte il Villarreal, pronto a dare filo da torcere ai bianconeri. La Juventus non può assolutamente perdere altri punti per strada. Io sono Luigi De Vincentis e seguirò insieme a voi lo svolgimento di questo incontro tra le due compagini. 7 minuti fa 1 Ottobre 2025 22:14 10:14 pm GOOOOOOOOOOOOAAAAAAALLL di Francisco Conceicao. Villarreal 1-2 Juventus. 55? – La ribalta la Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: villarreal - juventus
Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato
Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal
Champions League: dopo i primi 45' Napoli-Sporting Lisbona 1 a 0 e Villarreal-Juventus 1-0 Trasferta difficile per i bianconeri Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seco - facebook.com Vai su Facebook
CHAMPIONS I In campo Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting DIRETTA e FOTO #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/01/champions-villarreal-juventus-diretta-e-foto_53453fd2-5f85-40eb-b10a-f1c6250e8c9f.html… - X Vai su X
LIVE Villarreal-Juventus 1-0 Champions 2025/2026: Villarreal Contro Juventus Veloce - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it
Villarreal-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Il Villarreal ha vinto solo due delle ultime 12 partite casalinghe di Champions League (5 pareggi, 5 sconfitte), segnando solo 10 gol; ha in particolare perso cinque delle ultime nove (2 vittorie, 2 ... Come scrive sport.sky.it