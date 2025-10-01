LIVE | Villarreal Juventus 1-2 | Conceicao ribalta il match dell’Estadio de la Ceramica

Stilejuventus.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio per 4-4 nel primo match della League Phase di Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus torna in campo nelle grandi notti europee di Champions League. Davanti a se, all’ Estadio De La Ceramica, si troverà di fronte il Villarreal, pronto a dare filo da torcere ai bianconeri. La Juventus non può assolutamente perdere altri punti per strada. Io sono Luigi De Vincentis e seguirò insieme a voi lo svolgimento di questo incontro tra le due compagini. 3 minuti fa 1 Ottobre 2025 22:37 10:37 pm Doppia sostituzione Juventus. 79?- Anche Tudor opta per una doppia sostituzione: escono Cambiaso e Yildiz ed entrano Rugani e Adzic 5 minuti fa 1 Ottobre 2025 22:35 10:35 pm Ammonito Cambiaso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

live villarreal juventus 1 2 conceicao ribalta il match dell8217estadio de la ceramica

© Stilejuventus.com - LIVE: Villarreal Juventus 1-2: Conceicao ribalta il match dell’Estadio de la Ceramica

In questa notizia si parla di: villarreal - juventus

Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato

Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal

live villarreal juventus 1LIVE Villarreal-Juventus 1-2 Champions 2025/2026: Marcelino Cambia Con Moleiro - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

live villarreal juventus 1In campo Villarreal-Juve 1-0 e Napoli-Sporting 1-0 LIVE - Avanti i padroni di casa con il georgiano che è bravo ad inserirsi sull'assist di Pépé. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Live Villarreal Juventus 1