LIVE | Villarreal Juventus 1-2 | Conceicao ribalta il match dell’Estadio de la Ceramica

Dopo il pareggio per 4-4 nel primo match della League Phase di Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus torna in campo nelle grandi notti europee di Champions League. Davanti a se, all’ Estadio De La Ceramica, si troverà di fronte il Villarreal, pronto a dare filo da torcere ai bianconeri. La Juventus non può assolutamente perdere altri punti per strada. Io sono Luigi De Vincentis e seguirò insieme a voi lo svolgimento di questo incontro tra le due compagini. 3 minuti fa 1 Ottobre 2025 22:37 10:37 pm Doppia sostituzione Juventus. 79?- Anche Tudor opta per una doppia sostituzione: escono Cambiaso e Yildiz ed entrano Rugani e Adzic 5 minuti fa 1 Ottobre 2025 22:35 10:35 pm Ammonito Cambiaso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

