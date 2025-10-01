LIVE Villarreal-Juventus 1-2 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | traversa di David!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? David dopo un bell’incrocio trova il palo. 72? TRAVERSA di David. 70? Possesso palla prolungato per la Juventus. 68? Cambiaso e Kelly appaiono estremamente stanchi. 66? Cambiaso per Conceicao che non controlla in area. 64? Dentro Oluwaseyi e Moleiro, fuori Buchanan e Parejo nel Villarreal. 62? Yildiz viene fermato prima del tiro. 60? McKennie di testa sfiora il gol dopo il cross di Conceicao. 58? Villarreal che avanza, prova ad arrivare al pari. 56? Gooooooooooooooooool, Conceicao, ingresso devastante del portoghese, Villarreal-Juventus 1-2. 54? Parejo spara alto dopo l’assist di Pepe. 🔗 Leggi su Oasport.it

