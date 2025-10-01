CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Parejo spara alto dopo l’assist di Pepe. 52? Goooooooooooooooooooooool, Gatti, rovesciata incredibile del difensore, Villarreal-Juventus 1-1. 50? Errore incredibile di David davanti la porta sguarnita. 48? Dentro Conceicao e fuori Koopmeiners nella Juventus. 46? Inizia il secondo tempo! 21.49 Male la Juventus che subisce un gol evitabile e perde Cabal per infortunio muscolare, nonostante questo i bianconeri ci provano ma mancano di cinismo sotto porta. A tra poco il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Villarreal-Juventus 1-0. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Villarreal-Juventus 1-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Gatti segna una rete spettacolare!