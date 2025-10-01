LIVE Villarreal-Juventus 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Mikautadze sblocca la partita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Gol di Mikautadze, approfitta di un rimpallo e di una difesa addormentata, Villarreal-Juventus 1-0. 19? L’infortunio per Cabal sembra essere serio a livello muscolare. 17? Fuori per infortunio Cabal e dentro Joao Mario nella Juventus 15? Problema per Cabal, attenzione ai muscoli. 13? Juventus che fatica ora con la costruzione del gioco. 11? Cabal in netta difficoltà sulla fascia sinistra. 9? Parejo con il piatto non trova la porta dopo una schema su punizione. 7? Giallo per Cabal che regala una punizione al Villarreal. 5? Fallo in attacco di David. 3? Partita con ritmi molto lenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
