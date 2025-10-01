LIVE Villarreal-Juventus 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | finisce il primo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Male la Juventus che subisce un gol evitabile e perde Cabal per infortunio muscolare, nonostante questo i bianconeri ci provano ma mancano di cinismo sotto porta. A tra poco il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Villarreal-Juventus 1-0. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Miracolo di Perin. 41? David di testa non arriva sul pallone. 39? Juventus che spinge. 37? Ancora Yildiz non trova la porta. 35? Yildiz dalla distanza manda alto. 33? Juventus che alza il baricentro. 31? Fallo in attacco di Renato Veiga. 29? Colpo di testa di Joao Mario che chiama alla risposta il portiere. 🔗 Leggi su Oasport.it
