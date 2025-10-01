LIVE Villarreal-Juventus 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.58 Inno della Champions League in corso. 20.54 Ingresso in campo dei giocatori. 20.49 Yildiz agirà dietro David, in una partita probabilmente di contropiede. 20.44 Kenan Yildiz ha realizzato e dato un assist nel pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund in questa Champions League, diventando sia il più giovane calciatore della Juve che il più giovane turco di sempre ad aver segnato e dato un assist in un match della Coppa (20 anni e 135 giorni). 20.39 Tudor sceglie il 3-5-2 con Koopmeiners che farà la mezzala sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Villarreal-Juventus 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: si parte!

In questa notizia si parla di: villarreal - juventus

Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato

Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal

Champions: in campo Napoli-Sporting CP e Villarreal-Juventus. Trasferta difficile per i bianconeri Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

#Villarreal-#Juventus, la formazione ufficiale di #Tudor - X Vai su X

Villarreal-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

Villarreal-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dusan Vlahovic ha preso parte attiva a tre dei quattro gol della Juventus contro il Borussia Dortmund alla prima giornata (due gol e un assist), nonostante sia entrato in campo al 60° minuto; prima di ... Da sport.sky.it