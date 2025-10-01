LIVE Sonego-Hanfmann ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca risposte dopo un periodo non semplice
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio di Lorenzo SONEGO nel Masters 1000 di Shanghai, torinese che è opposto al temibile qualificato tedesco Yannick Hanfmann. Un periodo molto difficile quello da cui viene l’azzurro, che ha giocato la migliore stagione della carriera a livello di tornei del Grand Slam ma che non riesce a racimolare nulla a livello ATP dal titolo di Winston Salem 2024. Il momento del torinese si riflette anche nella classifica mondiale, che piange: Sonego è infatti alle porte della top 50, momentaneamente in 47esima posizione virtuale, nonostante gli oltre 600 punti ottenuti negli Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it
