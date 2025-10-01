LIVE Sonego-Hanfmann ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MANNARINO 13:22 Serve una vittoria scaccia crisi per il torinese che ha vinto gli ultimi 4 precedenti contro il rivale odierno, che tuttavia è pericolosissimo in quanto ha superato già due turni di qualificazione a Shanghai. 13:20 Bergs b. Korda 6-4, 7-5 e lascia strada libera a Lorenzo Sonego, in campo tra pochi minuti contro Hanfmann (GER). 12:30 Korda-Bergs 4-6, 1-0! Poi l’italiano! 11:20 Cilic b. Basilashvili 6-3, 7-6!! L’eterno croato concede strada libera a Korda e Bergs: poi SONEGO! 10:40 In campo Cilic-Basilashvili (6-3, 0-1), poi Korda-Bergs e poi SONEGO! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio di Lorenzo SONEGO nel Masters 1000 di Shanghai, torinese che è opposto al temibile qualificato tedesco Yannick Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it
5 italiani in campo domani tra Pechino e Shanghai: #ChinaOpen #Sinner -Tien ore 8 #RolexShanghaiMasters Ofner -#Nardi ore 6:30 Walton -#Bellucci ore 6:30 Mannarino -#Berrettini intorno alle 8:30 #Sonego -Hanfmann - X Vai su X
