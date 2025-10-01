LIVE Sonego-Hanfmann 6-2 3-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro non reagisce e subisce ancora un break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sonego-Hanfmann 6-2, 3-6! In rete l’ultimo rovescio di un set allucinante per come l’azzurro abbia tirato i remi in barca dopo il break subito a zero. Totalmente incapace di reagire nervosamente: ridateci il vero Sonego! 30-40 Prima vincente. 15-40 Passeggiata a rete dopo il servizio Sonego, risposta in campo di Hanfmann che si issa a due palle set. 15-30 Vincente inside in con il dritto di Hanfmann. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Miliardesima smorzata di Sonego, poi il lob vincente. 3-5 In un battito di ciglia Hanfmann. 40-0 Prima a segno. 30-0 Servizio e botta al centro in sicurezza con il dritto, ottima scelta del tedesco, che con il dritto ha sbagliato qualsiasi tipo di colpo e scelta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Hanfmann 6-2, 3-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro non reagisce e subisce ancora un break!

