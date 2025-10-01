CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’amaro match di Lorenzo Sonego, che si arrende a Yannick Hanfmann in 3 set e saluta Shanghai. Un saluto sportivo! 15:36 Statistiche positive al servizio, otto ace a due per l’azzurro e 70% di punti vinti con la prima in campo. Con la seconda 70% invece per Hanfmann e 45% per Sonego. Poco contano i numeri, se subisci un parziale di 0-5 a cavallo tra 2° e 3° set. Prosegue la crisi nera di risultati al di fuori degli Slam per Sonego, che tornerà a giocare in Europa nei campi indoor. 15:35 Poco da dire, è bastato un break subito per giunta a zero nel 5° game del secondo parziale a far scomparire dal campo il torinese, che non è più riuscito a reagire e mestamente ha finito con il soccombere. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sonego-Hanfmann 6-2, 3-6, 1-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l'azzurro domina, ma basta un break a rompere ogni argine!