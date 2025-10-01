LIVE Sonego-Hanfmann 6-2 3-6 0-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro non reagisce e subisce ancora un break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Si gira di dritto l’azzurro senza fare male. Non è lucido tatticamente ora Sonego. Lascia un autostrada per il lungoriga di rovescio di Hanfmann, il suo colpo migliore. 0-15 Errore di rovescio Sonego. 0-1 A quindici Hanfmann. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Altro dritto vincente di Hanfmann. Ha cambiato marcia. 30-0 Kick e dritto di là. 15-0 Servizio vincente del tedesco che apre in battuta il 2° set. Sonego-Hanfmann 6-2, 3-6! In rete l’ultimo rovescio di un set allucinante per come l’azzurro abbia tirato i remi in barca dopo il break subito a zero. Totalmente incapace di reagire nervosamente: ridateci il vero Sonego! 30-40 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Hanfmann 6-2, 3-6, 0-1, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro non reagisce e subisce ancora un break!

