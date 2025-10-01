LIVE Sonego-Hanfmann 6-2 3-4 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | partita che inizia a complicarsi nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto. 3-4 Mantiene la scia Sonego. Set che però è nelle mani di Hanfmann., 40-0 Altra riga, questa col rovescio dell’azzurro. 30-0 Seconda sulla riga vincente. 15-0 Palla corta e pallonetto Sonego. 2-4 A quindici il tedesco. 40-15 Bellissimo scambio, alla fine la schermaglia di volo la vince Hanfmann. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Non risponde di dritto l’azzurro. 0-15 Solido passante nei piedi di Sonego e punto! 2-3 Passa di rovescio il tedesco. Et voilà, il tennis è uno sport veramente particolare. Break. 0-40 Dooooppio fallo Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sonego - hanfmann
Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Yannick Hanfmann, Shanghai Masters 01-10-2025
LIVE Sonego-Hanfmann, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca risposte dopo un periodo non semplice
LIVE Sonego-Hanfmann, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: azzurro in campo dopo un match!
È entrato in campo per l’ultimo match di giornata Lorenzo Sonego, opposto al tedesco Yannick Hanfmann! - X Vai su X
LIVE Sonego-Hanfmann, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca risposte dopo un periodo non semplice - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d'esordio di Lorenzo SONEGO nel Masters ... Riporta oasport.it
ATP 500 di Halle: Sinner elimina il tedesco Hanfmann 7-5, 6-3 - Ieri Sinner e Sonego sono stati sconfitti dal russo Karen Khachanov e dallo statunitense Alex Michelsen nel doppio, con il punteggio di 2- Come scrive rainews.it