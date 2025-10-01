LIVE Sonego-Hanfmann 6-2 2-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | equilibrio in avvio di 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Resta avanti nel 2° set Sonego. 40-0 Prima vincente. 30-0 Deliziosa smorzata e formalità di volo. 15-0 Non risponde sulla seconda di rovescio Hanfmann e si prende warning mandando una pallina dritta a Wuhan. 1-1 A trenta il tedesco. 40-30 Fortunatissimo il passante di rovescio disperato di Hanfmann che trova il nastro e diventa ingestibile. 30-30 Meraviglia di Sonego! Veronica vincente dopo la smorzata, su cui il tedesco era giunto ed aveva alzato un bel lob. 30-15 Lungo il lob di rovescio di Hanfmann. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sonego-Hanfmann 6-2, 2-1, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: equilibrio in avvio di 2° set