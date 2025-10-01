CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 A trenta il tedesco. 40-30 Fortunatissimo il passante di rovescio disperato di Hanfmann che trova il nastro e diventa ingestibile. 30-30 Meraviglia di Sonego! Veronica vincente dopo la smorzata, su cui il tedesco era giunto ed aveva alzato un bel lob. 30-15 Lungo il lob di rovescio di Hanfmann. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Servizio vincente. 1-0 Gran prima, delicato tocco a chiudere un game preziosissimo!! 40-30 ACE (5°)! 30-30 Non sbaglia l’attacco di dritto l’azzurro e chiude con una spettacolare volèe alta! 15-30 Errore di dritto Sonego. 15-15 Servizio dritto e comodo smash! 0-15 Sotterra il rovescio l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Hanfmann 6-2, 1-1, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: equilibrio in avvio di 2° set