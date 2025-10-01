LIVE Sonego-Hanfmann 4-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | vola via l’azzurro nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Primo turno di battuta comodo per il tedesco. 40-15 Risposta profonda e punto. 40-0 Ancora bene Hanfmann. 30-0 Prima vincente. 15-0 Serve&volley a segno Hanfmann. 4-1 Vola via Sonego nel 1° set. 40-0 ACE (4°)! 30-0 Clamoroso dritto diagonale in corsa vincente sulla riga difensivo di Sonego. Che guizzo! 15-0 Ace sporco! 3-1 Bellissimo punto, ancora la difesa corta a stanare Hanfmann, poi il lob che costringe alla difesa il tedesco che alla fine sbaglia di dritto. BREAK! 30-40 Ancora la difesa cortissima di Sonego e ancora un gesto atletico imbarazzante in avanti di Hanfmann, che stavolta mette in rete il suo colpo: il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
