LIVE Sonego-Hanfmann 1-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | inizio biblico e in bilico di 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Seconda risposta fuori su altrettante seconde e di rovescio dell’azzurro. A-40 Seconda in kick che salta, non trova la risposta di rovescio Sonego. 40-40 Servizio e coppia di dritti a segno Hanfmann. 30-40 Servizio vincente. 15-40 Risposta profonda di Sonego che prende le redini dello scambio con il dritto e raccoglie l’errore del tedesco in difesa. 15-30 Altro rovescio out di Hanfmann. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Errore di rovescio Hanfmann. 1-0 Gran dritto inside in dopo il servizio! A-40 Wow: ace con la seconda, giocata sulla riga e slice. 40-40 Attacco di dritto lungoriga e demi-volèe vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

