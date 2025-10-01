LIVE Sinner-Tien la finale alle 8 | Jannik cerca il secondo titolo a Pechino

Gazzetta.it | 1 ott 2025

Il n. 2 del mondo, dopo aver vinto nel 2023, cerca il bis in Cina contro l'americano classe 2005 che ha eliminato Cobolli, Musetti e Medvedev. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A che ora Sinner-Tien oggi, Finale ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev

Sinner in finale all’Apt Cina: battuto De Minaur in tre set. Ora sfida con Medvedev o Tien

live sinner tien finaleSinner-Tien diretta Cina Open: segui la finale di Pechino. Tennis oggi LIVE - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per il titolo nel torneo Atp 500 della capitale d'oriente: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it

live sinner tien finaleSINNER-TIEN LIVE ALLE 8 SU SKY SPORT UNO - Il numero 2 al mondo sfida per il titolo l'americano Learner Tien (numero 52 del ranking). sport.sky.it scrive

