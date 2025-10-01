LIVE Sinner-Tien ATP Pechino 2025 in DIRETTA | si avvicina il momento della finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’emergente americano Learner Tien. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro che testerà uno dei prospetti della next gen che nel corso del torneo ha eliminato ben due italiani. Il numero 2 ATP deve inoltre rispondere al suo rivale Carlos Alcaraz, vincitore in quel di Tokyo. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. Smarrita la prima casella del ranking ATP l’italiano ha in mente i suoi obiettivi futuri senza l’ossessione di ritrovare velocemente la vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
