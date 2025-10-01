LIVE Sinner-Tien ATP Pechino 2025 in DIRETTA | dalle 8.10 la finalissima
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:49 Primo confronto diretto in assoluto tra i due con il next gen statunitense giunto alla sua prima finalissima in carriera. 7:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Tien. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due giocatori. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’emergente americano Learner Tien. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro che testerà uno dei prospetti della next gen che nel corso del torneo ha eliminato ben due italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - tien
A che ora Sinner-Tien oggi, Finale ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev
Sinner in finale all’Apt Cina: battuto De Minaur in tre set. Ora sfida con Medvedev o Tien
Jannik Sinner va a caccia del titolo a Pechino: l'azzurro sfiderà in finale il 19enne Learner Tien #Tennis #ATP #ChinaOpen #Sinner - X Vai su X
19 year-old Learner Tien will face Jannik Sinner in the final of the China Open ? After beating five top-10 ranked players this season, could the American pull off the ultimate upset? - facebook.com Vai su Facebook
SINNER-TIEN LIVE ALLE 8 SU SKY SPORT UNO - Il numero 2 al mondo sfida per il titolo l'americano Learner Tien (numero 52 del ranking). Scrive sport.sky.it
Sinner-Tien, diretta Atp Pechino: la finale di Jannik in tempo reale - Jannik Sinner è impegnato contro Learner Tien nella finale del " China Open ", il torneo Atp 500 in corso all'Olympic Green Tennis Center di Pechino, con montepremi totale pari a 4. Scrive tuttosport.com