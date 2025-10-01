CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:49 Primo confronto diretto in assoluto tra i due con il next gen statunitense giunto alla sua prima finalissima in carriera. 7:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Tien. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due giocatori. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’emergente americano Learner Tien. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro che testerà uno dei prospetti della next gen che nel corso del torneo ha eliminato ben due italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: dalle 8.10 la finalissima