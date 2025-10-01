LIVE Sinner-Tien 6-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Tien. Servizio vincente. 40-0 Ottima prima e rovescio in contropiede vincente dell’americano. 30-0 Servizio e dritto a segno per Tien. 15-0 Si riparte dallo smash errato dell’italiano. SECONDO SET 6-2 PRIMO SET SINNER! Con il quinto ACE il numero due ATP conquista il primo parziale in 34 minuti. 40-15 Primo doppio fallo dell’altoatesino. 40-0 TRE SET POINT SINNER! Decolla il dritto difensivo di Tien. 30-0 Prima al centro vincente di Jannik. 15-0 Servizio e dritto a bersaglio per l’italiano. 2-5 Game Tien. Se ne va anche questa risposta. Dopo il cambio di campo Sinner servirà per il set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tien 6-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo set

In questa notizia si parla di: sinner - tien

A che ora Sinner-Tien oggi, Finale ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev

Sinner in finale all’Apt Cina: battuto De Minaur in tre set. Ora sfida con Medvedev o Tien

Inizia la FINALE tra Jannik Sinner e Learner Tien a Pechino! - X Vai su X

Jannik Sinner gioca domani la finale del torneo di Pechino contro Learner Tien. In quali condizioni fisiche arriva al match per il titolo? Dopo la partita vinta in diretta tv racconta dell'imprevisto - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Tien diretta Cina Open: segui la finale di Pechino. Tennis oggi LIVE - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per il titolo nel torneo Atp 500 della capitale d'oriente: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it

Sinner-Tien 3-1, diretta finale Atp 500 Pechino: Jannik tiene il servizio nel quarto game della finale - L'azzurro ha vinto contro De Minaur (undicesimo successo in tutti i precedenti) e ha guadagnato ... Come scrive ilmattino.it