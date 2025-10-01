LIVE Sinner-Tien 6-2 6-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | vittoria netta e terzo titolo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MANNARINO QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER VINCENDO IL TORNEO SINNER IN CAMPO GIA’ FRA 2 GIORNI 9:31 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Tien. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 9:30 Altra ottima prestazione al servizio dell’italiano, che ha scagliato 10 ACE commettendo un solo doppio fallo. 66% di prime in campo per Jannik, che ha portato a casa il 77% dei punti. Ben 6 doppi falli per Tien, che ha sofferto al servizio ottenendo il 55% con la prima ed il 48% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tien 6-2 6-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: vittoria netta e terzo titolo stagionale

