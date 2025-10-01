LIVE Sinner-Tien 6-2 6-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro porta a casa il terzo titolo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JANNIK SINNER b. LEARNER TIEN 6-2 6-2! Finisce qui, con una robusta seconda vincente dell’azzurro. Basta un’ora e 12 minuti all’italiano per tornare campione a Pechino e conquistare il terzo titolo stagionale, il 21° in carriera. 40-30 Arriva il dritto lungolinea vincente del next gen californiano. 40-15 Ottima difesa dello statunitense, che raccoglie poi l’errore di dritto dell’avversario. 40-0 TRE CHAMPIONSHIP POINT SINNER! Ancora combinazione servizio e dritto per l’azzurro. 30-0 Servizio e dritto. Alè Jannik! 15-0 Scappa via il rovescio di Tien. 5-2 DOPPIO BREAK SINNER! Non passa, non passa il rovescio difensivo dell’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tien 6-2 6-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa il terzo titolo stagionale

