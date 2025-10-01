LIVE Sinner-Tien 6-2 6-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro porta a casa il terzo titolo stagionale

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JANNIK SINNER b. LEARNER TIEN 6-2 6-2! Finisce qui, con una robusta seconda vincente dell’azzurro. Basta un’ora e 12 minuti all’italiano per tornare campione a Pechino e conquistare il terzo titolo stagionale, il 21° in carriera. 40-30 Arriva il dritto lungolinea vincente del next gen californiano. 40-15 Ottima difesa dello statunitense, che raccoglie poi l’errore di dritto dell’avversario. 40-0 TRE CHAMPIONSHIP POINT SINNER! Ancora combinazione servizio e dritto per l’azzurro. 30-0 Servizio e dritto. Alè Jannik! 15-0 Scappa via il rovescio di Tien. 5-2 DOPPIO BREAK SINNER! Non passa, non passa il rovescio difensivo dell’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner tien 6 2 6 2 atp pechino 2025 in diretta l8217azzurro porta a casa il terzo titolo stagionale

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tien 6-2 6-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa il terzo titolo stagionale

In questa notizia si parla di: sinner - tien

A che ora Sinner-Tien oggi, Finale ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev

Sinner in finale all’Apt Cina: battuto De Minaur in tre set. Ora sfida con Medvedev o Tien

live sinner tien 6Sinner-Tien 6-2, 5-2, diretta finale Atp 500 Pechino: nuovo break per Jannik nel secondo set - L'azzurro ha vinto contro De Minaur (undicesimo successo in tutti i precedenti) e ha guadagnato ... Secondo leggo.it

live sinner tien 6Finale Atp Pechino, Sinner-Tien 6-2, 1-1: dominio dell’azzurro nel primo set, comincia il secondo - 1 – Sinner è partito subito fortissimo nel primo set e dopo il break iniziale, ne ottiene un altro nel quinto gioco, questa volta a 15. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Tien 6