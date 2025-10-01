LIVE Sinner-Tien 6-2 1-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro cancella una palla break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Tien. Smorzata ben giocata dall’americano, che tiene la battuta da 0-30. 40-30 Rovescio in avanzamento e smash vincente del tennista californiano. 30-30 In corridoio il rovescio difensivo di Sinner. 15-30 Dritto anomalo pesantissimo dello statunitense. 0-30 Regalo di Tien, che manda in corridoio un comodo dritto a campo aperto. 0-15 Se ne va il rovescio dell’americano. 1-1 Game Sinner. ACE! Sesto ACE di Jannik. AD-40 Prima vincente dell’azzurro. 40-40 Servizio e dritto. Parità. 30-40 Palla break Tien. Ottima difesa dell’americano, che raccoglie poi l’errore di rovescio dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tien 6-2 1-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro cancella una palla break

In questa notizia si parla di: sinner - tien

