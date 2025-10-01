LIVE Sinner-Tien 4-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | doppio break dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 DOPPIO BREAK SINNER! Accelerazione con il rovescio lungolinea e smash vincente dell’azzurro. 15-40 Due palle del doppio break Sinner. Terzo doppio fallo del next gen. 15-30 Fuori giri con il dritto in uscita dal servizio lo statunitense. 15-15 Servizio, dritto in avanzamento, volèe e smash a segno per Tien. 0-15 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea dell’americano. 3-1 Game Sinner. Non passa il rovescio di Tien, che torna ora alla battuta. 40-0 Dritto lungolinea in contropiede splendido dell’altoatesino. 30-0 ACE Sinner, il secondo. 15-0 Servizio e schiaffo al volo vincente di Jannik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tien 4-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: doppio break dell’azzurro

In questa notizia si parla di: sinner - tien

