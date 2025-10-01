LIVE Sinner-Tien 2-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Game Sinner. Non passa il rovescio di Tien, che torna ora alla battuta. 40-0 Dritto lungolinea in contropiede splendido dell’altoatesino. 30-0 ACE Sinner, il secondo. 15-0 Servizio e schiaffo al volo vincente di Jannik. 1-2 Game Tien. A metà rete il rovescio di Sinner, che resta avanti di un break. 40-15 Prima vincente dell’americano. 30-15 Fuori misura il dritto incrociato dell’italiano. 15-15 Secondo doppio fallo del tennista di Irvine. 15-0 Dritto lungolinea in corsa vincente dello statunitense. 2-0 Game Sinner. In corridoio il dritto incrociato di Tien, che torna ora alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
sinner - tien
