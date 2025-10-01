LIVE Sinner-Tien 2-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Game Sinner. Non passa il rovescio di Tien, che torna ora alla battuta. 40-0 Dritto lungolinea in contropiede splendido dell’altoatesino. 30-0 ACE Sinner, il secondo. 15-0 Servizio e schiaffo al volo vincente di Jannik. 1-2 Game Tien. A metà rete il rovescio di Sinner, che resta avanti di un break. 40-15 Prima vincente dell’americano. 30-15 Fuori misura il dritto incrociato dell’italiano. 15-15 Secondo doppio fallo del tennista di Irvine. 15-0 Dritto lungolinea in corsa vincente dello statunitense. 2-0 Game Sinner. In corridoio il dritto incrociato di Tien, che torna ora alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner tien 2 1 atp pechino 2025 in diretta break immediato dell8217azzurro

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tien 2-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro

In questa notizia si parla di: sinner - tien

A che ora Sinner-Tien oggi, Finale ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev

Sinner in finale all’Apt Cina: battuto De Minaur in tre set. Ora sfida con Medvedev o Tien

live sinner tien 2Sinner-Tien diretta Cina Open: segui la finale di Pechino. Tennis oggi LIVE - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per il titolo nel torneo Atp 500 della capitale d'oriente: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it

live sinner tien 2SINNER-TIEN LIVE SU SKY SPORT UNO - Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul ... Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Tien 2