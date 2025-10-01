LIVE Paolini-Anisimova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | partita spartiacque verso le Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del torneo WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e l’americana Amanda Anisimova. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici con la statunitense che nel 2021 si impose in due agevoli parziali sulla terra rossa di Parma. Precedente molto datato, da quel momento in poi entrambe le tenniste sono esplose raggiungendo man mano la top ten. La vincente della sfida troverà in semifinale una tra la tedesca Eva Lys e l’americana Coco Gauff. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento dopo aver contribuito magistralmente al secondo successo consecutivo per la nazionale in Billie Jean King Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it
