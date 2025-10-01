LIVE Napoli-Sporting Lisbona Champions League calcio 2026 in DIRETTA | tutto confermato nell’XI di Conte una novità nella formazione portoghese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20,05 Tutto confermato in casa Napoli. C’è invece una novità in casa Sporting. Rui Borges rimpiazza l’ala destra Pedro Goncalves con il mozambicano Geny Catamo. 20.00 Buonasera amici di OA Sport, manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli-Sporting Lisbona. Le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Catamo; Ioannidis. 🔗 Leggi su Oasport.it

