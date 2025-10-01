LIVE Napoli-Sporting Lisbona Champions League calcio 2026 in DIRETTA | partita già fondamentale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Sporting Lisbona, incontro valevole per la seconda giornata della Champions League 2026. Dopo il K.O contro la corazzata del Manchester City, la compagine di Antonio Conte vuole subito rimettersi in carreggiata, conquistando i primi tre punti della competizione continentale. Ultimi giorni tutt’altro che tranquilli in casa Napoli. La sconfitta nello scontro diretto contro il Milan e il malcontento di Kevin De Bruyne causa sostituzione hanno scosso lo spogliatoio azzurro. Antonio Conte ha espressamente annunciato che la questione è chiusa, il caso sembra essersi risolto. 🔗 Leggi su Oasport.it
