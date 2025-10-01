CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Prima parte di gara bloccata, entrambe le difese hanno annullato gli attacchi. Poi la giocata di De Bruyne, che al 36? ha tracciato la linea vincente per Hojlund, davanti a Rui Silva Rasmus ha firmato l’1-0. I portoghesi sono usciti dagli spogliatoi con un piglio diverso, hanno alzato il baricentro e conquistato un rigore al 62?. Suarez l’autore del pareggio. Poi ancora De Bruyne, al 79? il belga disegna il cross perfetto per Hojlund. La testata del danese vale i primi tre punti al Napoli, che aggancia lo stesso Sporting Lisbona. 22.53 Finisce qui!!! Il Napoli soffre e vince una partita di importanza capitale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Napoli-Sporting Lisbona, 2-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: l’asse De Bruyne-Hojlund timbra la prima vittoria europea degli azzurri