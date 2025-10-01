LIVE Napoli-Sporting Lisbona 2-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | l’asse De Bruyne-Hojlund colpisce ancora azzurri di nuovo avanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82? Neres si prende il boato del Maradona dopo un recupero di sacrificio su Morita. 80? La pennellata del belga e l'incornata del danese, abile ad anticipare Rui Silva in uscita. Il Napoli è di nuovo avanti, 2-1! 79? Gooooooool del Napoli!!! Ancora l'asse De Bruyne-Hojlund! 79? Rui Silva esce dai palli e blocca in sicurezza il pallone. 78? Angolo Napoli, deviato il tentativo di Gutierrez. Intanto, ultimo cambio per lo Sporting. Esce il giovanissimo Joao Simoes, entra Morita. 76? Occasione Sporting! Alisson conduce sulla sinistra, palla centrale per Suarez che favorisce il destro di Goncalves.

Napoli-Sporting Lisbona LIVE 1-0: De Bruyne vicino al raddoppio, salva Inacio di testa - Uscita perfetta di De Bruyne e Anguissa che chiude il triangolo, il belga supera l'avversario col primo controllo e lancia la corsa di Hojlund che arriva davanti al portiere e lo batte

LIVE Napoli-Sporting Lisbona, 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: superba giocata di De Bruyne, Hojlund finalizza il contropiede - 38' Una giocata superba di Kevin De Bruyne.