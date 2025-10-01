CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69? Neres e Lang per Politano e McTominay. Ci si aspettava qualcosa in più dallo scozzese. 68? Anche Conte prepara le sostituzioni, il suo Napoli sembra scoraggiato. 67? Escono Ioannidis e Quaresma, fanno il loro ingresso in campo Alisson Santos e Debast. 66? Pronti nuovi cambi per la formazione ospite. 64? Iniezione di Fiducia per l’XI di Rui Borges. La partita è ancora lunga e aperta. 62? Suarez spiazza Milinkovic-Savic e consegna la parità allo Sporting! Tutto da rifare per De Bruyne e compagni. Napoli-Sporting Lisbona 1-1. 61? Rigore Sporting!! Fallo di Politano su Araujo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Napoli-Sporting Lisbona, 1-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: ingenuità di Politano che concede rigore, Suarez non perdona