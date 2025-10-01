LIVE Napoli-Sporting Lisbona 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | superba giocata di De Bruyne Hojlund finalizza il contropiede

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Una giocata superba di Kevin De Bruyne. Per la gioia dei tifosi partenopei, il belga si è finalmente acceso. Contropiede che nasce dai suoi piedi, scambio con Anguissa, serpentina ad un avversario e palla verticale per la punta danese. Hojlund si presenta davanti a Rui Silva trafiggendolo con un destro sotto le gambe. 36? Gooooooool del Napoli!!! Hojlund torna a segnare dopo tre partite! 36? Eterno possesso palla Sporting, recupera il Napoli. 34? Quenda vuole mettere in luce il suo magico sinistro, lo contengono bene i difensori di Conte. 33? È proprio l’ivoriano a pizzicarla di testa da corner, palla ampiamente larga. 🔗 Leggi su Oasport.it

