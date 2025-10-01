LIVE Napoli-Sporting Lisbona 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | superba giocata di De Bruyne Hojlund finalizza il contropiede

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Una giocata superba di Kevin De Bruyne. Per la gioia dei tifosi partenopei, il belga si è finalmente acceso. Contropiede che nasce dai suoi piedi, scambio con Anguissa, serpentina ad un avversario e palla verticale per la punta danese. Hojlund si presenta davanti a Rui Silva trafiggendolo con un destro sotto le gambe. 36? Gooooooool del Napoli!!! Hojlund torna a segnare dopo tre partite! 36? Eterno possesso palla Sporting, recupera il Napoli. 34? Quenda vuole mettere in luce il suo magico sinistro, lo contengono bene i difensori di Conte. 33? È proprio l’ivoriano a pizzicarla di testa da corner, palla ampiamente larga. 🔗 Leggi su Oasport.it

live napoli sporting lisbona 1 0 champions league calcio 2026 in diretta superba giocata di de bruyne hojlund finalizza il contropiede

© Oasport.it - LIVE Napoli-Sporting Lisbona, 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: superba giocata di De Bruyne, Hojlund finalizza il contropiede

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

live napoli sporting lisbonaLIVE Napoli-Sporting Lisbona, 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: superba giocata di De Bruyne, Hojlund finalizza il contropiede - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38' Una giocata superba di Kevin De Bruyne. Riporta oasport.it

live napoli sporting lisbonaNapoli SportingLisbona Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Sporting Lisbona in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Champions League, Mercoledì 1 Ottobre ore 21:00. Secondo stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Napoli Sporting Lisbona