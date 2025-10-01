LIVE Napoli-Sporting Lisbona 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Hojlund manda Conte avanti all’intervallo fantastico assist di De Bruyne
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Kevin De Bruyne è la pietra miliare di questo Napoli, la giocata per la rete di Hojlund è semplicemente sensazionale. Squadre negli spogliatoi, a tra poco per la Diretta del secondo tempo! 21.47 Si chiude la prima frazione di gioco, Napoli in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Rasmus Hojlund (35?). 45+1? Chiude in attacco lo Sporting Lisbona, tutto arroccato dietro il Napoli. 45+1? Assegnato un minuto di recupero. 45? Alta la conclusione di Spinazzola dai trenta metri, tentativo audace. 44? La partita si è finalmente sbloccata. Abbiamo assistito a trentacinque minuti dal carattere sterile, poi Kevin De Bruyne è salito in cattedra. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte
Champions League: dopo i primi 45' Napoli-Sporting Lisbona 1 a 0 e Villarreal-Juventus 1-0 Trasferta difficile per i bianconeri Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seco - facebook.com Vai su Facebook
CHAMPIONS I In campo Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting DIRETTA e FOTO #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/01/champions-villarreal-juventus-diretta-e-foto_53453fd2-5f85-40eb-b10a-f1c6250e8c9f.html… - X Vai su X
LIVE Napoli-Sporting Lisbona, 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: superba giocata di De Bruyne, Hojlund finalizza il contropiede - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38' Una giocata superba di Kevin De Bruyne. Segnala oasport.it
Napoli Sporting – Lisbona Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Sporting Lisbona in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Champions League, Mercoledì 1 Ottobre ore 21:00. Si legge su stadiosport.it