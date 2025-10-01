CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Kevin De Bruyne è la pietra miliare di questo Napoli, la giocata per la rete di Hojlund è semplicemente sensazionale. Squadre negli spogliatoi, a tra poco per la Diretta del secondo tempo! 21.47 Si chiude la prima frazione di gioco, Napoli in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Rasmus Hojlund (35?). 45+1? Chiude in attacco lo Sporting Lisbona, tutto arroccato dietro il Napoli. 45+1? Assegnato un minuto di recupero. 45? Alta la conclusione di Spinazzola dai trenta metri, tentativo audace. 44? La partita si è finalmente sbloccata. Abbiamo assistito a trentacinque minuti dal carattere sterile, poi Kevin De Bruyne è salito in cattedra. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Napoli-Sporting Lisbona, 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Hojlund manda Conte avanti all'intervallo, fantastico assist di De Bruyne