LIVE Napoli – Sporting 1-0 | Hojlund 35? | finisce il primo tempo
LIVE NAPOLI – SPORTING. Segui qui il match, tutti gli aggiornamenti in diretta. Amici di Spazionapoli.it, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sporting. Qui potrete seguire tutti gli aggiornamenti in diretta della prima gara casalinga di questa Champions League azzurra. I ragazzi di Conte sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta al debutto fuori casa contro il Manchester City e proveranno ad ottenere i loro primi punti nella League Phase della competizione. C’è però da fronteggiare una situazione emergenziale in difesa, con Rrahmani e Beukema infortunati, oltre a Di Lorenzo squalificato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte
Champions: in campo Napoli-Sporting CP e Villarreal-Juventus. Trasferta difficile per i bianconeri Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
CHAMPIONS I In campo Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting DIRETTA e FOTO #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/01/champions-villarreal-juventus-diretta-e-foto_53453fd2-5f85-40eb-b10a-f1c6250e8c9f.html… - X Vai su X
LIVE Napoli-Sporting Lisbona, 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA: superba giocata di De Bruyne, Hojlund finalizza il contropiede - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38' Una giocata superba di Kevin De Bruyne. Da oasport.it
Napoli-Sporting, il risultato in diretta LIVE - Lo Sporting Lisbona cercherà di vincere le prime due partite di una stagione di UEFA Champions League per la seconda volta, dopo esserci riuscito nel 2022/23 sotto la guida di Rúben Amorim (3- Si legge su sport.sky.it