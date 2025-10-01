LIVE NAPOLI – SPORTING. Segui qui il match, tutti gli aggiornamenti in diretta. Amici di Spazionapoli.it, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sporting. Qui potrete seguire tutti gli aggiornamenti in diretta della prima gara casalinga di questa Champions League azzurra. I ragazzi di Conte sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta al debutto fuori casa contro il Manchester City e proveranno ad ottenere i loro primi punti nella League Phase della competizione. C’è però da fronteggiare una situazione emergenziale in difesa, con Rrahmani e Beukema infortunati, oltre a Di Lorenzo squalificato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - LIVE Napoli – Sporting 1-0: (Hojlund 35?): contropiede perfetto, azzurri avanti!