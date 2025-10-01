LIVE- Conferenza stampa Conte seguila qui in diretta
Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa al termine della partita contro lo Sporting. Il Napoli ha battuto lo Sporting per 2-1 al termine di una gara davvero combattuta. Decisivi due assist di De Bruyne e due gol di Hojlund, nettamente i migliori in campo. C’è stata poi un po’ di sofferenza nel finale, ma gli azzurri hanno retto grazie anche ad una super parata negli istanti conclusivi di Milinkovic-Savic. Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa a fine gara per dire la sua sugli aspetti principali di questa partita. Segui qui le sue parole in diretta: “La prestazione è stata da squadra, che nonostante le difficoltà dell’emergenza, ha fatto bene. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»
Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni
Ercole Olivario 2026, conclusa a Roma la conferenza stampa della XXXIVesima edizione. Le novità del concorso - X Vai su X
Si svolgerà venerdì 3 ottobre la conferenza stampa di presentazione del Circolo Nautico Posillipo - facebook.com Vai su Facebook
Conte: «Con De Bruyne è tutto chiarito: patti chiari, amicizia lunga» - Il tecnico del Napoli Antonio Conte presenterà in conferenza stampa il match di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Da ilnapolista.it
Conte torna sul caso De Bruyne: “Già chiarito tutto”. Poi rivela un possibile titolare a sorpresa - Il Napoli vuole cambiare marcia dopo le sconfitte contro Manchester City e Milan: le parole di Antonio Conte in conferenza stampa ... Segnala calciomercato.it