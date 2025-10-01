LIVE- Conferenza stampa Conte seguila qui in diretta

Spazionapoli.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa al termine della partita contro lo Sporting. Il Napoli ha battuto lo Sporting per 2-1 al termine di una gara davvero combattuta. Decisivi due assist di De Bruyne e due gol di Hojlund, nettamente i migliori in campo. C’è stata poi un po’ di sofferenza nel finale, ma gli azzurri hanno retto grazie anche ad una super parata negli istanti conclusivi di Milinkovic-Savic. Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa a fine gara per dire la sua sugli aspetti principali di questa partita. Segui qui le sue parole in diretta: “La prestazione è stata da squadra, che nonostante le difficoltà dell’emergenza, ha fatto bene. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

live conferenza stampa conte seguila qui in diretta

© Spazionapoli.it - LIVE- Conferenza stampa Conte, seguila qui in diretta

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

live conferenza stampa conteConte: «Con De Bruyne è tutto chiarito: patti chiari, amicizia lunga» - Il tecnico del Napoli Antonio Conte presenterà in conferenza stampa il match di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Da ilnapolista.it

live conferenza stampa conteConte torna sul caso De Bruyne: “Già chiarito tutto”. Poi rivela un possibile titolare a sorpresa - Il Napoli vuole cambiare marcia dopo le sconfitte contro Manchester City e Milan: le parole di Antonio Conte in conferenza stampa ... Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Live Conferenza Stampa Conte