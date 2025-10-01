LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | Vittoria Guazzini punta al podio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei 2025 di ciclismo. In Francia inizia la rassegna continentale con una giornata dedicata interamente alle prove contro il tempo. Nel dipartimento della Drôme-Ardèche le atlete si daranno battaglia lungo 24 chilometri per conquistare il titolo di campionessa d’Europa. La partenza è posta a Loriol sur Drome mentre l’arrivo ad Etoile sur Rhone. Il percorso di questa cronometro nasconde diverse insidie come la salita di Allex (400 metri al 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
