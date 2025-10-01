LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | subito in strada Henderson attesa per Guazzini

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15.45 14.30 Miglior tempo per Anna Henderson (Gran Bretagna)! La britannica transita al primo intermedio in 9.07, 43 con una velocità media di 43.517 kmh. 14.29 Partita Juliette Labous (Francia), la prima delle due atlete di casa. 14.26 Nella parte iniziale la strada è in leggerissima salita. Il vento soffiava lateralmente. 14.24 Al momento c’è un vento contrario nella seconda metà del percorso. Il vento soffia a folate e potrebbe essere un fattore di questa corsa. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclismo femminile europei 2025 in diretta subito in strada henderson attesa per guazzini

© Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: subito in strada Henderson, attesa per Guazzini

In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile

Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.

Ciclismo su pista, l’Italia chiude gli Europei Under 23/Juniores con l’argento della Madison juniores femminile

Ciclismo, si avvicina il Giro della Toscana femminile

LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, l’Italia si affida a Vittoria Guazzini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15. Da oasport.it

live ciclismo femminile europeiDove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 1° ottobre, programma, streaming, italiani in gara - Dopo i Mondiali, il calendario internazionale propone ora l'appuntamento degli Europei di ciclismo 2025, quest'anno in scena in Francia, nel dipartimento ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclismo Femminile Europei